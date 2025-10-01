New York: brusca correzione per News Corp

(Teleborsa) - Ribasso per la società di servizi media e informazione statunitense
, che passa di mano in perdita del 3,84%.
Lo scenario su base settimanale di News Corp
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo di News Corp
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 30,24 USD. Possibile una discesa fino al bottom 29,15. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 31,32.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)