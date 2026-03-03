Milano 17:28
44.463 -3,93%
Nasdaq 17:27
24.587 -1,62%
Dow Jones 17:27
48.062 -1,72%
Londra 17:29
10.454 -3,02%
Francoforte 17:28
23.745 -3,62%

Piazza Affari: brusca correzione per Maire

Migliori e peggiori, In breve
Pressione sul gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che perde terreno, mostrando una discesa dell'11,17%.
