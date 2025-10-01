Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 20:38
24.805 +0,79%
Dow Jones 20:38
46.480 +0,18%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

New York: Globalfoundries in forte discesa

Migliori e peggiori
New York: Globalfoundries in forte discesa
(Teleborsa) - A picco Globalfoundries, che presenta un pessimo -3,85%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Globalfoundries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Globalfoundries rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 35,38 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 33,99. L'equilibrata forza rialzista di Globalfoundries è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 36,76.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
