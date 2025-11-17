New York: balza in avanti Globalfoundries

Globalfoundries

(Teleborsa) - Seduta positiva per, che avanza bene del 2,27%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 33,08 USD con prima area di resistenza vista a 34,21. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 32,35.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)