Milano 13:00
42.797 +0,17%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 13:00
9.420 +0,75%
Francoforte 13:00
24.001 +0,50%

Petrolio a 61,81 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 61,81 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 61,81 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```