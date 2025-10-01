Piazza Affari: andamento rialzista per Recordati

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo farmaceutico
, con una variazione percentuale del 2,71%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Recordati
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società farmaceutica
rispetto all'indice.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)