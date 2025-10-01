Milano 10:01
42.594 -0,31%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 10:01
9.388 +0,40%
Francoforte 10:01
23.808 -0,30%

Piazza Affari: andamento rialzista per Recordati

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento rialzista per Recordati
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo farmaceutico, con una variazione percentuale del 2,71%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Recordati evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società farmaceutica rispetto all'indice.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```