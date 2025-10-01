Milano 15:44
42.956 +0,54%
Nasdaq 15:44
24.610 -0,01%
Dow Jones 15:44
46.397 0,00%
Londra 15:44
9.428 +0,83%
Francoforte 15:44
24.057 +0,74%

Piazza Affari: balza in avanti il comparto telecomunicazioni in Italia

Performance positiva per l'indice del settore telecomunicazioni, che continua la giornata in aumento dell'1,30% rispetto alla chiusura precedente.
