Milano 10:02
42.584 -0,33%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 10:02
9.392 +0,44%
Francoforte 10:02
23.809 -0,30%

Piazza Affari: calo per Leonardo

Si muove verso il basso la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, con una flessione del 2,78%.
