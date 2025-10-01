Piazza Affari: movimento negativo per Avio

azienda aerospaziale italiana

Avio

FTSE Italia Mid Cap

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione del 2,99% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)