Piazza Affari: movimento negativo per Avio

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda aerospaziale italiana, che presenta una flessione del 2,99% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Avio più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
