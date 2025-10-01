Piazza Affari: movimento negativo per Avio

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda aerospaziale italiana
, che presenta una flessione del 2,99% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Avio
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
