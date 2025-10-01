Milano 10:02
42.584 -0,33%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 10:02
9.392 +0,44%
Francoforte 10:02
23.809 -0,30%

Piazza Affari: performance negativa per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

Giornata negativa per il comparto beni industriali a Milano, che continua la seduta a 75.885,06 punti, in calo dell'1,16%.
