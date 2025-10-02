Appuntamenti macroeconomici del 2 ottobre 2025

(Teleborsa) - Giovedì 02/10/2025
07:00 Giappone
: Fiducia consumatori (atteso 35,1 punti; preced. 34,9 punti)
09:00 Spagna
: Disoccupazione (atteso 15,4K unità; preced. 21,9K unità)
10:00 Italia
: Tasso disoccupazione (atteso 6%; preced. 6%)
11:00 Unione Europea
: Tasso disoccupazione (atteso 6,2%; preced. 6,2%)
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 85,98K unità)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 223K unità; preced. 218K unità)
16:00 USA
: Ordini industria, mensile (atteso 1,4%; preced. -1,3%)
16:30 USA
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 66 Mld piedi cubi; preced. 75 Mld piedi cubi)