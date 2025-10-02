Milano 1-ott
43.080 0,00%
Nasdaq 1-ott
24.801 +0,49%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 1-ott
9.446 0,00%
Francoforte 1-ott
24.114 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 2 ottobre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Giovedì 02/10/2025
07:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 35,1 punti; preced. 34,9 punti)
09:00 Spagna: Disoccupazione (atteso 15,4K unità; preced. 21,9K unità)
10:00 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 6%; preced. 6%)
11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 6,2%; preced. 6,2%)
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 85,98K unità)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 223K unità; preced. 218K unità)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 1,4%; preced. -1,3%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 66 Mld piedi cubi; preced. 75 Mld piedi cubi)


