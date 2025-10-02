Milano 17:35
43.078 0,00%
Nasdaq 22:00
24.893 +0,37%
Dow Jones 22:02
46.520 +0,17%
Londra 17:35
9.428 -0,20%
Francoforte 17:35
24.423 +1,28%

Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (+0,17%)

Il Dow Jones termina gli scambi a 46.520,03 punti

Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente +0,17%, archiviando la seduta a 46.520,03 punti.
