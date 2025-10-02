Milano 13:22
43.240 +0,37%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 13:22
9.449 +0,02%
Francoforte 13:22
24.437 +1,34%

Borsa: Milano avanza dello 0,40% alle 13:00

Il FTSE MIB scambia a 43.249,82 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano avanza dello 0,40% alle 13:00
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,40%, con 43.249,82 punti alle 13:00.
Condividi
```