Milano 17:16
43.043 -0,08%
Nasdaq 17:16
24.821 +0,08%
Dow Jones 17:16
46.300 -0,30%
Londra 17:16
9.423 -0,24%
Francoforte 17:16
24.418 +1,26%

Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Food & Beverage
Giornata di guadagni per il settore Alimentare europeo, che continua la giornata a 430,54 punti.
Condividi
```