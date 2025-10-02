Milano 13:23
43.236 +0,36%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 13:23
9.448 +0,02%
Francoforte 13:23
24.437 +1,34%

Francoforte: andamento rialzista per Porsche

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Porsche
Scambia in profit il colosso tedesco delle auto sportive, che lievita del 3,05%.
Condividi
```