Migliori e peggiori
Londra: Experian in forte discesa
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, che esibisce una perdita secca del 5,28% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Experian, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Experian, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 34,56 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 35,28 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 34,32.

