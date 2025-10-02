Londra: Experian in forte discesa

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi
, che esibisce una perdita secca del 5,28% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Experian
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Experian
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 34,56 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 35,28 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 34,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)