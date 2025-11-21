Londra: balza in avanti Experian

(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,59%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Experian
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,01%, rispetto a -3,26% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo status tecnico di Experian
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 32,55 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 33,61. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 31,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)