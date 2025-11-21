Milano 13:50
42.725 -0,45%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 13:50
9.516 -0,13%
Francoforte 13:50
23.177 -0,44%

Londra: balza in avanti Experian

Londra: balza in avanti Experian
(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,59%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Experian mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,01%, rispetto a -3,26% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status tecnico di Experian mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 32,55 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 33,61. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 31,87.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
