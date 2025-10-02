Milano
11:18
43.234
+0,36%
Nasdaq
1-ott
24.801
0,00%
Dow Jones
1-ott
46.441
+0,09%
Londra
11:19
9.450
+0,04%
Francoforte
11:18
24.450
+1,39%
Giovedì 2 Ottobre 2025, ore 11.35
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: scambi al rialzo per 3i Group
Londra: scambi al rialzo per 3i Group
Migliori e peggiori
,
In breve
02 ottobre 2025 - 09.50
Rialzo marcato per la
società d'investimenti con sede a Londra
, che tratta in utile del 3,43% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Londra: scambi in positivo per 3i Group
Londra: nuovo spunto rialzista per 3i Group
Londra: scambi al rialzo per 3i Group
Londra: scambi in positivo per 3i Group
Argomenti trattati
Londra
(210)
Titoli e Indici
3I Group
+3,24%
Altre notizie
Londra: nuovo spunto rialzista per 3i Group
Londra: scambi al rialzo per Ashtead Group
Londra: scambi in positivo per Frasers Group
Londra: scambi al rialzo per ConvaTec Group
Londra: scambi al rialzo per Antofagasta
Londra: balza in avanti Admiral Group
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto