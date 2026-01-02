Milano 11:41
45.091 +0,33%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 11:41
9.972 +0,41%
Francoforte 11:40
24.504 +0,05%

Londra: mette il turbo InterContinental Hotels Group

Migliori e peggiori, In breve, Turismo
Londra: mette il turbo InterContinental Hotels Group
Protagonista il gruppo che gestisce alberghi, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 39,48%.
Condividi
```