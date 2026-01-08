Milano 14:02
45.440 -0,26%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:02
10.018 -0,30%
Francoforte 14:03
25.041 -0,32%

Londra: movimento negativo per 3i Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla società d'investimenti con sede a Londra, che tratta con una perdita del 3,14%.

L'andamento di 3i Group nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 30,32 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 31,76. Il peggioramento di 3i Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 29,83.

