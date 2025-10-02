Milano
11:19
43.226
+0,34%
Nasdaq
1-ott
24.801
0,00%
Dow Jones
1-ott
46.441
+0,09%
Londra
11:19
9.450
+0,04%
Francoforte
11:19
24.448
+1,38%
Giovedì 2 Ottobre 2025, ore 11.35
Londra: scambi in positivo per ICG
Migliori e peggiori
,
In breve
02 ottobre 2025 - 09.50
Apprezzabile rialzo per
ICG
, in guadagno del 2,53% sui valori precedenti.
Condividi
Titoli e Indici
ICG
+3,34%
