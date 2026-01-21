Londra: peggiora ICG

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino
, che soffre con un calo del 4,06%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ICG
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di ICG
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 20,29 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 21,67, mentre il primo supporto è stimato a 18,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)