Milano 14:24
44.121 -1,32%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 14:24
10.111 -0,15%
Francoforte 14:23
24.376 -1,33%

Londra: peggiora ICG

Migliori e peggiori
Londra: peggiora ICG
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, che soffre con un calo del 4,06%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ICG, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di ICG ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 20,29 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 21,67, mentre il primo supporto è stimato a 18,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```