Londra: scambi negativi per ICG

(Teleborsa) - Retrocede la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino
, con un ribasso del 2,36%.
Lo scenario su base settimanale di ICG
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di ICG
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 19,23 sterline con area di resistenza individuata a quota 19,87. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)