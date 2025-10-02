Madrid: andamento rialzista per Grifols

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società farmaceutica e chimica spagnola
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,65%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Grifols
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,21%, rispetto a +2,53% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Il quadro tecnico di breve periodo di Grifols
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 12,87 Euro. Rischio di discesa fino a 12,54 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 13,21.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)