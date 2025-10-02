Madrid: brillante l'andamento di Solaria

azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica

Ibex 35

Solaria

Solaria

(Teleborsa) - Seduta positiva per l', che avanza bene del 3,45%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 12,38 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 12,77, mentre il primo supporto è stimato a 11,99.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)