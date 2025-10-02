Madrid: scambi al rialzo per Indra

multinazionale spagnola operante nel settore IT

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,85%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 38,71 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 38,01. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 37,55.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)