Milano 11:19
43.226 +0,34%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 11:19
9.450 +0,04%
Francoforte 11:19
24.448 +1,38%

Madrid: scambi al rialzo per Indra

Migliori e peggiori
Madrid: scambi al rialzo per Indra
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,85%.

La tendenza ad una settimana di Indra è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 38,71 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 38,01. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 37,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```