New York: andamento sostenuto per Marvell Technology

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione
, che tratta in utile del 3,25% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marvell Technology
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marvell Technology
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Marvell Technology
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 87,81 USD, mentre il primo supporto è stimato a 84,93. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 90,69.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)