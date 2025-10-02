Milano 17:35
43.078 0,00%
Nasdaq 20:51
24.889 +0,36%
Dow Jones 20:51
46.567 +0,27%
Londra 17:35
9.428 -0,20%
Francoforte 17:35
24.423 +1,28%

New York: andamento sostenuto per Marvell Technology

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per Marvell Technology
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che tratta in utile del 3,25% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marvell Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marvell Technology rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Marvell Technology è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 87,81 USD, mentre il primo supporto è stimato a 84,93. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 90,69.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```