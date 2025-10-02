New York: brillante l'andamento di Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Avanza la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori
, che guadagna bene, con una variazione del 3,10%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Advanced Micro Devices
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Advanced Micro Devices
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 170,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 166,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 175.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)