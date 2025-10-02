New York: rosso per Tesla Motors

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda attiva nel settore automotive
, che presenta una flessione del 2,81% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Tesla Motors
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Tesla Motors
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 462,9 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 438. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 487,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)