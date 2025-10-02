Milano 17:35
New York: rosso per Tesla Motors

New York: rosso per Tesla Motors
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda attiva nel settore automotive, che presenta una flessione del 2,81% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Tesla Motors è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Tesla Motors rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 462,9 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 438. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 487,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
