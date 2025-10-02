Milano 17:18
43.042 -0,09%
Nasdaq 17:18
24.821 +0,08%
Dow Jones 17:18
46.293 -0,32%
Londra 17:18
9.426 -0,21%
Francoforte 17:18
24.420 +1,27%

Migliori e peggiori, In breve
New York: si muove a passi da gigante Fair Isaac
Prepotente rialzo per l'azienda di analisi applicata, che mostra una salita bruciante del 27,66% sui valori precedenti.
