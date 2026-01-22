Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 18:16
25.538 +0,83%
Dow Jones 18:16
49.536 +0,94%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

Piazza Affari: si muove a passi da gigante il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In forte aumento il comparto del commercio in Italia, che con il suo +1,83% avanza a quota 112.922,36 punti.
