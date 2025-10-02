OpenAI supera per valore SpaceX di Elon Musk, raggiunti 500 miliardi di capitalizzazione

Tesla

(Teleborsa) -supera SpaceX e diventa la prima startup al mondo per capitalizzazione.La società di ChatGPT, in seguito a un accordo che ha permesso a dipendenti ed ex dipendenti di vendere azioni, per 6,6 miliardi di dollari, ha raggiunto una valutazione di 500 miliardi di dollari, collocandosi davanti all’azienda aerospaziale del fondatore diDipendenti attuali ed ex dipendenti della società proprietaria di ChatGPT hanno ceduto circa 6,6 miliardi di dollari di azioni a una serie di investitori, tra cui SoftBank, MGX e T. Rowe Price, almeno secondo quanto ricostruito da Bloomberg. Una mossa che ha fatto salire vertiginosamente il valore di OpenAI, fino a quel momento fissato a circa 300 miliardi di dollari.CNBC aveva riferito ad agosto che OpenAI stava cercando di effettuare una vendita secondaria di azioni, per una valutazione di 500 miliardi di dollari, con investitori tra cui Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX di Abu Dhabi e T. Rowe Price.