Space X verso un'IPO nel 2026 con una valutazione record

(Teleborsa) -, la società spaziale di, nota per i suoi razzi riutilizzabili, punta dritto su Wall Street e, la cifra più alta mai raccolta da una società in fase di quotazione. Secondo quanto riferito da fonti vicine alla questione a Bloomberg, l'azienda, che la porterebbe sopra al valore di mercato di Saudi Aramco, il colosso petrolifero dell'Arabia Saudita, che ha messo a segno una quotazione record del valore di 29 miliardi di dollari nel 2019.Il management e gliuna quotazione, che potrebbe avvenire, ma la tempistica dell'IPO potrebbe variare in base alle condizioni di mercato e ad altri fattori eI vertici della società stanno intanto definendo il percorso dell'IPO, il suo valore, l'impiego dei fondi raccolti ed anche i ruoli apicali. SpaceX prevede diraccolti con l'IPO per sviluppare, incluso l'acquisto dei chip necessari per gestirli.Secondo una recente indiscrezione del Wall Street Journal,di dollari, ma il direttore finanziario dell'azienda Bret Johnsen avrebbe prospettato a potenziali investitori l'ulteriore vendita di azioni,di dollari. Questo porterebbe il valore di Space X anche al di sopra di OpenAI, la società di intelligenza artificiale madre di ChatGPT.Tuttavia, una recente vendita di azioni sul secondario ha fissato il, per un capitalizzazione che supera la cifra di 800 miliardi di dollari. Space X ha recentemente avviato un, che consente la vendita di azioni sino ad un valore di 2 miliardi di dollari.Per Bloomberg una quotazione porterebbe ildi Space X ancora più in alto,La crescita di Space X è alimentata dal successo del servizio satellitare Starlink e dallo, che già guarda allo sbarco sulla Luna e su Marte. Si prevede che l'azienda genererà undi circa 15 miliardi di dollari nel 2025, che potrebbe raggiungere un valore di, grazie alla crescita del business Starlink.I dirigenti di SpaceX hanno anche proposto diin una società separata e di, ma il CFO Johnsen ha affermato nel 2024 che un'IPO di Starlink sarebbe stata più probabile "negli anni a venire".