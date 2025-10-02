Milano 13:25
43.242 +0,38%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 13:25
9.450 +0,04%
Francoforte 13:25
24.443 +1,37%

Parigi: balza in avanti Safran

Parigi: balza in avanti Safran
(Teleborsa) - Avanza la società ingegneristica, che guadagna bene, con una variazione dell'1,88%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Safran più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico della multinazionale francese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 305,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 301. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 310,8.

