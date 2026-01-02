Milano 11:42
Parigi: brillante l'andamento di Safran

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società ingegneristica, in guadagno del 2,42% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Safran più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della multinazionale francese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 308,1 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 298,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 292,1.

