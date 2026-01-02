Parigi: brillante l'andamento di Safran

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società ingegneristica
, in guadagno del 2,42% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Safran
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della multinazionale francese
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 308,1 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 298,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 292,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)