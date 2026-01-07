Milano 13:33
45.622 -0,29%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:33
10.060 -0,62%
Francoforte 13:33
25.035 +0,57%

Parigi: positiva la giornata per Safran

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società ingegneristica, che avanza bene dell'1,92%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Safran rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve della multinazionale francese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 320,9 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 314,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 327.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
