Parigi: risultato positivo per Renault

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della casa automobilistica francese
, con una variazione percentuale del 2,80%.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Renault
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Renault
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 36,44 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,31. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 37,57.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)