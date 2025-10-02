Milano 13:25
43.242 +0,38%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 13:25
9.450 +0,04%
Francoforte 13:25
24.443 +1,37%

Parigi: risultato positivo per Renault

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della casa automobilistica francese, con una variazione percentuale del 2,80%.

Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Renault rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Renault è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 36,44 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,31. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 37,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
