Milano 13:26
43.243 +0,38%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 13:26
9.449 +0,03%
Francoforte 13:26
24.443 +1,37%

Piazza Affari: andamento rialzista per BPER
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'istituto di credito emiliano, con una variazione percentuale dell'1,93%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che BPER mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,08%, rispetto a +1,81% del principale indice della Borsa di Milano).


Tecnicamente, la Banca Popolare emiliana è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,68. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
