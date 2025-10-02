Piazza Affari: andamento rialzista per BPER

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'istituto di credito emiliano
, con una variazione percentuale dell'1,93%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che BPER
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,08%, rispetto a +1,81% del principale indice della Borsa di Milano
).
Tecnicamente, la Banca Popolare emiliana
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,68. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,06.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)