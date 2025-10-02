Piazza Affari: andamento sostenuto per Comer Industries

(Teleborsa) - Bene il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza
, con un rialzo del 2,82%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Comer Industries
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Comer Industries
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di Comer Industries
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 36,07 Euro con tetto rappresentato dall'area 36,57. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 35,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)