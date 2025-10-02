Milano 13:26
Piazza Affari: andamento sostenuto per Comer Industries

(Teleborsa) - Bene il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, con un rialzo del 2,82%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Comer Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Comer Industries rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di Comer Industries suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 36,07 Euro con tetto rappresentato dall'area 36,57. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 35,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
