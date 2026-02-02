Piazza Affari: rosso per Comer Industries

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza
, che presenta una flessione del 2,33% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Comer Industries
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di Comer Industries
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 51,33 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 49,93. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 52,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)