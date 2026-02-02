Piazza Affari: rosso per Comer Industries

produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 2,33% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 51,33 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 49,93. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 52,73.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)