Piazza Affari: rosso per Comer Industries

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, che presenta una flessione del 2,33% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Comer Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve di Comer Industries è in rafforzamento con area di resistenza vista a 51,33 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 49,93. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 52,73.

