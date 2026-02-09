Piazza Affari: positiva la giornata per Comer Industries

produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza

FTSE Italia Mid Cap

Comer Industries

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita del 2,25%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 51,07 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 49,07. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 48,13 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)