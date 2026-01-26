Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:41
25.772 +0,65%
Dow Jones 17:41
49.246 +0,30%
Londra 17:35
10.149 +0,05%
Francoforte 17:35
24.933 +0,13%

Piazza Affari: calo per Comer Industries

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, con una flessione dell'1,92%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Comer Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Comer Industries rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Comer Industries è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 51,73 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 50,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 52,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
