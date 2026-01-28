Piazza Affari: andamento negativo per Comer Industries

produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza

FTSE Italia Mid Cap

Comer Industries

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione dell'1,92% sui valori precedenti.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 52 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 50,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 53,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)