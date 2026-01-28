Milano 15:23
45.099 -0,75%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 15:24
10.162 -0,44%
Francoforte 15:22
24.785 -0,44%

Piazza Affari: andamento negativo per Comer Industries

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento negativo per Comer Industries
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, in flessione dell'1,92% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di Comer Industries subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo status tecnico di Comer Industries è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 52 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 50,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 53,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```