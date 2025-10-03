Milano 9:45
43.314 +0,55%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 9:45
9.463 +0,37%
24.468 +0,19%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,45%

Il CAC40 esordisce a 8.093,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,45%
Piccolo passo in avanti per l'indice di Parigi, che avanza dello 0,45%, dopo aver aperto a 8.093,01 punti.
Condividi
```