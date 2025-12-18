Milano 11:10
44.235 +0,31%
Nasdaq 17-dic
24.648 0,00%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 11:10
9.804 +0,31%
Francoforte 11:10
24.000 +0,16%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,02%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 8.087,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,02%)
L'Indice di Parigi tratta con un moderato +0,02%, a quota 8.087,43 in apertura.
Condividi
```