Milano 17:35
43.357 +0,32%
Nasdaq 18:47
25.349 +0,44%
Dow Jones 18:47
47.665 +0,50%
Londra 17:35
9.721 +0,27%
Francoforte 17:35
23.837 +0,29%

Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,29%

Il CAC40 chiude la seduta a 8.122,71 punti

Parigi riporta un guadagno dello 0,29%, terminando a 8.122,71 punti.
