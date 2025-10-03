Milano
17:35
43.258
+0,42%
Nasdaq
19:54
24.715
-0,72%
Dow Jones
19:54
46.783
+0,57%
Londra
17:35
9.491
+0,67%
Francoforte
17:35
24.379
-0,18%
Venerdì 3 Ottobre 2025, ore 20.10
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole il Nasdaq-100, in lieve ribasso dello 0,29% alle 19:30
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in lieve ribasso dello 0,29% alle 19:30
Il Nasdaq-100 scambia a 24.819,41 punti
In breve
,
Finanza
03 ottobre 2025 - 19.30
L'indice dei tecnologici USA mostra una flessione dello 0,29% alle 19:30 e continua gli scambi a 24.819,41 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in lieve ribasso dello 0,54% alle 19:30
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in lieve ribasso dello 0,36% alle 19:30
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in lieve ribasso dello 0,59% alle 19:30
Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,31% alle 19:30
Argomenti trattati
USA
(480)
·
Nasdaq 100
(127)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,67%
Altre notizie
Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,41% alle 19:30
Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,37% alle 19:30
Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,49% alle 19:30
Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,34% alle 19:30
Borsa: Il Nasdaq-100 in flessione dello 0,37% alle 19:30
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,30%
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto