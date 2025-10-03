Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 19:54
24.715 -0,72%
Dow Jones 19:54
46.783 +0,57%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

Il Nasdaq-100 scambia a 24.819,41 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in lieve ribasso dello 0,29% alle 19:30
L'indice dei tecnologici USA mostra una flessione dello 0,29% alle 19:30 e continua gli scambi a 24.819,41 punti.
