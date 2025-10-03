Milano
17:35
43.258
+0,42%
Nasdaq
17:42
24.902
+0,04%
Dow Jones
17:42
46.886
+0,79%
Londra
17:35
9.491
+0,67%
Francoforte
17:35
24.379
-0,18%
Venerdì 3 Ottobre 2025, ore 17.59
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,42%
Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,42%
Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 43.258,11 punti
In breve
,
Finanza
03 ottobre 2025 - 17.39
Milano conclude in progresso dello 0,42%, archiviando la sessione a 43.258,11 punti.
FTSE MIB
+0,42%
FTSE MIB
+0,42%
