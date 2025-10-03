Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 17:42
24.902 +0,04%
Dow Jones 17:42
46.886 +0,79%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,42%

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 43.258,11 punti

In breve, Finanza
Milano conclude in progresso dello 0,42%, archiviando la sessione a 43.258,11 punti.
