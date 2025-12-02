Milano 17:35
43.355 +0,22%
Nasdaq 19:18
25.512 +0,67%
Dow Jones 19:18
47.362 +0,15%
Londra 17:35
9.702 -0,01%
Francoforte 17:35
23.711 +0,51%

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,22%
Milano conclude in progresso dello 0,22%, archiviando la sessione a 43.354,83 punti.
