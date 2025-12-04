Milano 17:35
43.519 +0,32%
Nasdaq 18:47
25.567 -0,15%
Dow Jones 18:47
47.866 -0,03%
Londra 17:35
9.711 +0,19%
Francoforte 17:35
23.882 +0,79%

Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,97%

Ibex 35 termina le contrattazioni a 16.746,6 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,97%
Madrid conclude in progresso dello 0,97%, archiviando la sessione a 16.746,6 Euro.
Condividi
```